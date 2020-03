Firenze – La preziosa vittoria di Ponsacco si è, inevitabilmente, trascinata una dura decisione da parte del Giudice Sportivo del Girone E di Quarta Serie. Subito, una multa di 1500 euro. Poi, se ci saranno, di nuovo, disordini, entro un anno, seguirà una multa uguale, con chiusura del Virgilio Fedini per due giornate. Colpa dei cori razzisti nei confronti di un calciatore pisano, secondo il rapporto del direttore di gara.

Con pena sospesa per la gara non aperta alla tifoseria biancoazzurra per una gara, con la condizionale di un anno. In parole povere, suddetto verdetto sospeso se entro un anno si ripeteranno simili episodi. Causa prescrizione. In caso contrario, le porte dell’impianto di Piazza Palermo, saranno ancora chiuse per due turni. Nessun contr’ordine, invece, per domenica 8 marzo 2020. Alle 14,30, si giocherà regolarmente l’incontro casalingo col Trestina. Altra partita fondamentale per la salvezza della compagine di Mister Federico Nofri Onofri. Sempre, ovviamente, che non intervengano provvedimenti restrittivi da parte governativa per il Corona Virus. Marzocco, comunque, forte della serie positiva con due vittorie e due pari nelle ultime quattro partite.