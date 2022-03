Firenze – I casi di positività al Coronavirus sono 2.487 in più rispetto a ieri (855 confermati con tampone molecolare e 1.632 da test rapido antigenico). Sono invece 5.474 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 45,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.676, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 731 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in meno).

Si registrano 8 nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un’età media di 85,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 8.602.142 vaccinazioni, 5.279 in più rispetto a ieri (+0,1%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 8° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 97,5% delle 8.823.643 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 232.940 per 100mila abitanti (media italiana: 227.165 per 100mila).

L’età media dei 2.487 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (855 confermati con tampone molecolare e 1.632 da test rapido antigenico). Sono 254.060 i casi complessivi ad oggi a Firenze (501 in più rispetto a ieri), 65.468 a Prato (89 in più), 72.897 a Pistoia (150 in più), 40.286 a Massa (136 in più), 88.157 a Lucca (353 in più), 99.830 a Pisa (270 in più), 74.045 a Livorno (273 in più), 78.586 ad Arezzo (290 in più), 56.307 a Siena (183 in più), 41.980 a Grosseto (242 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 22.945 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (705 in meno rispetto a ieri, meno 3%). Sono 4.997 (112 in meno rispetto a ieri, meno 2,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.116, Nord Ovest 1.513, Sud Est 2.368).