Firenze – Sono 459 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 28.511 test di cui 8.935 tamponi molecolari e 19.576 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,61% (5,2% sulle prime diagnosi).

Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Si conferma il trend di crescita dei contagi (ieri erano 381), a fronte di un minore numero di test rispetto al giorno precedente (erano 30.949), e conseguentemente aumenta il tasso di positività (era 1,23%).

Gli attualmente positivi sono oggi 6.424, +2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 90,5 anni.

L’età media dei 459 nuovi positivi è di 43 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 6.123 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (176 in più rispetto a ieri, più 3%). Sono 18.300 (287 in più rispetto a ieri, più 1,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.726, Nord Ovest 7.577, Sud Est 4.997).