Firenze – Sono 4.577 (912 in meno rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid-19 in Toscana segnalati nel bollettino di oggi, che fanno salire a 42.704 (+2,3 per cento) le persone al momento positive in tutta la regione (931.471 dall’inizio della pandemia, più di due anni fa).

I posti letto occupati in ospedale sono 741 (22 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (tre in meno). Con dodici nuovi decessi verificati – quattro uomini ed otto donne con un’età media di 82,5 anni – si aggiorna anche il numero dei morti: 9.324 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Erano residenti nella Città metropolitana fiorentina (6) e nelle province di Prato (1), Massa Carrara (2), Livorno (2) e Siena (1).

I dati sono quelli accertati a mezzogiorno, sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

L’età media dei 4.577 nuovi positivi è di 42 anni circa: il 23 per cento ha meno di 20 anni, il 21 per cento tra 20 e 39, il 32 per cento tra 40 e 59, il 17 per cento tra 60 e 79 e il 7 per cento ottanta anni o più.

Sono 41.963 le persone in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (950 in più rispetto a ieri, cresciute del 2,3 per cento). Sono 5.895 (75 in meno rispetto a ieri, diminuiti dell’1,3 per cento) quanti si trovano in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 909, Nord Ovest 2.309, Sud Est 2.677).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid – 741, 22 in più rispetto a ieri – crescono del 3,1 per cento ma diminuiscono del 9,4 per cento i pazienti in terapia intensiva (29, 3 in meno rispetto a ieri).