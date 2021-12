Firenze – In Toscana sono 334.283 i casi di positività al Coronavirus, 3.075 in più rispetto a ieri. I guariti sono 286 in più crescono e raggiungono quota 296.777 (88,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 29.990, +10,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 515 (34 in più rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (stabili). Sono stati eseguiti 12.073 tamponi molecolari e 3.543 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,7% è risultato positivo (il 44,7% per le prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in calo, erano stati 3.438, un record, ma sono stati eseguiti un numero di gran lungo inferiore di tamponi, 15.616 contro 54.292, che ha fatto schizzare il tasso di positività: nel precedente report era di 6,33% (30,5% sulle prime diagnosi). Purtroppo, oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 81,7 anni: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Livorno. L’età media dei 3.075 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 38% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Sono 92.339 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.041 in più rispetto a ieri), 29.203 a Prato (141 in più), 31.321 a Pistoia (112 in più), 17.485 a Massa (101 in più), 33.679 a Lucca (319 in più), 38.539 a Pisa (422 in più), 25.594 a Livorno (186 in più), 30.413 ad Arezzo (412 in più), 20.666 a Siena (221 in più), 14.489 a Grosseto (120 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 9.052 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 9.492 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 11.009 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 10.791, Firenze con 9.248, la più bassa Grosseto con 6.651. Complessivamente, 29.475 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.752 in più rispetto a ieri). Sono 44.917 (852 in meno) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Sono 7.516 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 2.409 a Firenze, 660 a Prato, 701 a Pistoia, 549 a Massa Carrara, 712 a Lucca, 761 a Pisa, 436 a Livorno, 569 ad Arezzo, 383 a Siena, 238 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Fra i contagiati, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è positivo al Covid. Lo ha scritto lui stesso in un lungo post sui social dove spiega: “Purtroppo quest’anno sotto l’albero ho trovato un regalo inatteso e certamente non gradito. Sono positivo al Covid. Ho fatto un tampone rapido per precauzione prima di incontrare i miei parenti per le feste e stamani ho poi avuto la conferma del molecolare. Nonostante tutte le precauzioni sempre prese, questo virus si dimostra per quello che è: subdolo, sempre in agguato e pronto a colpire quando proprio non ce lo aspettiamo”. Mazzeo già alla vigilia di Natale aveva invitato tutti i cittadini alla massima attenzione e al rispetto delle regole e adesso aggiunge: “Lo ripeto ancora una volta: continuate a fare attenzione, usate la mascherina sempre, lavatevi e disinfettatevi le mani e cercate di evitare più possibile situazioni di potenziale pericolo e contagio – scrive Mazzeo – Fortunatamente, grazie al vaccino, al momento ho solo un po’ di mal di testa e un po’ di dolori ma sto bene e questo, certamente, mi rincuora. Vaccinarsi è fondamentale, prenotate la terza dose, convinciamo gli ultimi indecisi, è l’unica arma che abbiamo per combattere questo virus”.