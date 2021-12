Firenze – Omicron s’allarga a macchia d’olio anche in Toscana: oggi, 29 dicembre, record assoluto dei contagi nelle 24 ore, ovvero 7.304 nuovi positivi, picco che non si era registrato mai, nemmeno durante la prima fase critica del virus e il lockdown. A fronte del picco, si registra la spinta del sindaco di Firenze Dario Nardella, che in un tweet scrive: “Un lockdown per i non vaccinati potrebbe essere una misura efficace. Inciderebbe sulla riduzione dei contagi e sull’abbassamento della curva dei ricoveri, che resta l’aspetto che deve preoccuparci più di ogni altro. Il modello tedesco ci conferma che è la strada da intraprendere”. Il tasso di positività netto, cioè calcolato sulle persone che hanno fatto un tampone, è per la prima volta superiore al 50% (50,4%), cioè una persona su due fra coloro che ieri hanno fatto un test è risultata positiva: il tasso lordo, cioè calcolato sui tamponi fatti, è del 13%, ma questo include anche più test fatti su una stessa persona. I tamponi effettuati ieri sono stati 56.064: di questi 24.034 molecolari e 32.030 rapidi.

I positivi sono oggi 42.636, +18% rispetto a ieri. I ricoverati sono 627 (27 in più rispetto a ieri), di cui 78 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 4 uomini e 5 donne con un’età media di 76,3 anni.

Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 7.066.800 vaccinazioni, 31.861 in più rispetto a ieri (+0,5%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 8° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 97,5% delle 7.245.409 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 191.364 per 100mila abitanti (media italiana: 185.100 per 100mila).

L’età media dei 7.304 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri sono 97.474 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.604 in più rispetto a ieri), 30.190 a Prato (565 in più), 32.214 a Pistoia (485 in più), 18.056 a Massa (221 in più), 34.932 a Lucca (696 in più), 39.940 a Pisa (695 in più), 26.455 a Livorno (525 in più), 31.977 ad Arezzo (674 in più), 22.108 a Siena (621 in più), 14.982 a Grosseto (218 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 3.746 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 2.045 nella Nord Ovest, 1.513 nella Sud est.

La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 9.447 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 9.718 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 11.381 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 11.099, Firenze con 9.763, la più bassa Grosseto con 6.877.

Complessivamente, 42.009 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6.474 in più rispetto a ieri, più 18,2%).

Sono 51.633 (2.572 in più rispetto a ieri, più 5,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 19.945, Nord Ovest 18.041, Sud Est 13.647).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 627 (27 in più rispetto a ieri, più 4,5%), 78 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%).

Le persone complessivamente guarite sono 298.707 (794 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 298.707 (794 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Relativamente alla provincia di residenza, le 9 persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 2 a Pisa, 1 a Siena.

Sono 7.540 i deceduti dall’inizio dell’epidemia così ripartiti: 2.412 a Firenze, 665 a Prato, 704 a Pistoia, 552 a Massa Carrara, 714 a Lucca, 764 a Pisa, 437 a Livorno, 570 ad Arezzo, 385 a Siena, 239 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.