Firenze – I casi di positività al Coronavirus, 33 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.242 (96,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.454 tamponi molecolari e 1.067 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,7% è risultato positivo.

Sono invece 1.847 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,8% è risultato positivo.

I ricoverati sono 122 (2 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (1 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 90 anni deceduta a Firenze.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 33 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 1.993 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (272 in meno rispetto a ieri, meno 12%).

Sono 9.590 (215 in meno rispetto a ieri, meno 2,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.032, Nord Ovest 3.938, Sud Est 620).