Firenze – Continuano a mantenersi nell’ordine dei 700 (714 oggi) i nuovi casi legati all’ondata della variante Delta in Toscana, che oggi, 7 agosto, vede anche un decesso, 20 ricoveri in più rispetto a ieri, mentre le persone in terapia intensiva sono 25 , con un incremento di 3 rispetto a ieri. In totale ad oggi i ricoveri per covid raggiungono 249.

Nell’ambito delle vaccinazioni, grande successo del primo giorno di “Vaccini in spiaggia”, iniziativa di “GiovaniSìVaccinano”, avviata nei giorni scorsi dalla Regione Toscana nell’ambito di “GiovaniSì”, per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi toscani a vaccinarsi contro il Covid. Ha superato le aspettative il successo riscosso a Follonica, al parco centrale, dove erano presenti stamani Bernard Dika, consigliere speciale del presidente Giani su giovani e innovazione, il direttore del settore difesa del suolo e protezione civile Giovanni Massini, la direttrice sanitaria della Asl Toscana Sud Simona Dei, insieme al sindaco di Follonica Andrea Benini. Già venti minuti prima dell’apertura del camper offerto da un pool di generosi donatori quale punto vaccini da spiaggia, le richieste erano già 150, tante quante le dosi che si prevedeva di somministrare oggi dalle 10 alle 24. Una risposta che ha spinto ad aggiungere altre 50 dosi al pacchetto odierno così da portare il numero di vaccini a 200. Il più giovane vaccinato è del 2009, tanti i ragazzi con meno di 18 anni ma anche tante persone di età più avanzate. La prossima tappa, domani domenica 8 agosto, a Capalbio.

In generale sulle vaccinazioni, alle 12 odierne, sono state effettuate complessivamente 4.297.413 vaccinazioni, 32.930 in più rispetto a ieri (+0,8%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 9° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 95,4% delle 4.506.223 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 117.149 per 100mila abitanti (media italiana: 119.937 per 100mila).

Per quanto riguarda l’andamento della pandemia, in percentuale i nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.392 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.410 tamponi molecolari e 9.600 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,8% è risultato positivo. Sono invece 7.475 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.112, +4,4% rispetto a ieri.

L’età media dei 714 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 40% tra 20 e 39 anni, 22% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

I casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri: 71.249 i casi complessivi ad oggi a Firenze (192 in più rispetto a ieri), 23.558 a Prato (41 in più), 23.926 a Pistoia (78 in più), 13.764 a Massa (24 in più), 26.400 a Lucca (100 in più), 30.499 a Pisa (65 in più), 18.504 a Livorno (68 in più), 23.718 ad Arezzo (71 in più), 14.535 a Siena (43 in più), 9.723 a Grosseto (32 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.