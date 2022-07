Firenze – I casi di positività al Coronavirus sono 3.500 in più rispetto a ieri (702 confermati con tampone molecolare e 2.798 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 1.888 tamponi molecolari e 17.589 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 95.242, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 750 (29 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 3.500 nuovi positivi odierni è di 52 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 33% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più).

La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 35.629 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 34.673 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Pisa con 36.483 casi x100.000 abitanti, Firenze con 36.467, Lucca con 36.237, la più bassa Grosseto con 32.579.

Complessivamente, 94.492 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (771 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%).