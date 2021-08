Firenze – Ancora 765 nuovi casi di positività al virus in Toscana, come ieri mercoledì 4 agosto, e la Toscana, con nuovi 25 ricoverati, finisce in rosso nella mappa europea stilata dall’Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha un importante ruolo: decide infatti le restrizioni dei viaggi nei vari Paesi euroepei. A fare compagnia alla Toscana, in Italia, sono Marche, Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda il territorio nazionale, in verde sono ormai soltanto Molise, Puglia e Valle d’Aosta, mentre il resto del Paese è in giallo.

Intanto in Toscana l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, e i segretari regionali Fimp, Valdo Flori, e Simpef, Silvia Petralli, hanno firmato oggi, 5 agosto, l’Accordo integrativo regionale per la partecipazione dei pediatri di libera scelta alla campana di somministrazione del vaccino anti Sar.CoV-2, con l’obiettivo di completare la copertura vaccinale dei giovanissimi prima dell’inizio dell’anno scolastico. La vaccinazione dei giovanissimi, a cura dei pediatri di famiglia, prenderà il via il prossimo martedì 10 agosto. La firma del documento fa seguito alla recente approvazione dello schema dell’Accordo da parte della Giunta regionale, su proposta dell’assessore Bezzini, nella seduta del 2 agosto.