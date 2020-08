Firenze – Ancora cifre a due zeri purtroppo in Toscana per quanto riguarda i casi di positività al Coronavirus. Sono infatti 11 in più rispetto a ieri e portano il conto totale a 10.530 (4 identificati in corso di tracciamento e 7 da attività di screening). Due di questi sono stati identificati grazie ai test effettuati negli aeroporti toscani. La notizia buona è che per fortuna non si registra alcun decesso. Ne dà notizia il consueto bollettino diramato dalla Regione.

I guariti crescono sono 8.978 (85,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 438.634, 3.893 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 415, +2,5% rispetto a ieri. Oggi nell’Asl Centro è stato riscontrato 1 caso, 8 nella Nord Ovest, 2 nella Sud est. Complessivamente sono 3.301 i casi ad oggi registrati a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 563 a Prato, 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.398 a Lucca (6 in più), 959 a Pisa (2 in più), 487 a Livorno, 695 ad Arezzo, 431 a Siena, 412 a Grosseto (2 in più). Quelli notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni ammontano a 471. Restano dunque 1.137 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 144 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.