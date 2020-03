Firenze – L’appello del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che spiega le nuove misure anti contagio che equiparano la Toscana alla Lombardia e al resto dell’Italia. Chiede ai vacanzieri che dal nord si sono rifugiati in Toscana di tornare a casa e invita imprese e lavoratori di organizzarsi in modo da non interrompere la produzione di ricchezza mantenendo tutte le regole per farlo in sicurezza ed evitare il diffondersi del coronavirus.