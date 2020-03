Prato – La notizia ha trovato conferma nella tarda serata di ieri. Un aereo carico di materiale medico sanitario tra cui disinfettante, tute e mascherine per il personale medico per far fronte all’emergenza Covid-19 è pronto a partire dal sud della Cina diretto all’aeroporto di Pisa o Firenze.

Merito della sensibilità dell’associazione nazionale Ramunion Italia, che conta 50 persone tra soci italiani e cinesi dedita a protezione civile, scambi culturali, beneficenza e sport. La sede italiana è a Prato, presieduta da Luca Zhou Long, e dal vicepresidente Francesco Rotunno: “Siamo felici di dare una mano all’Italia perchè è necessario arginare il contagio il più presto possibile anche perchè senza aiuti si rischia di collassare l’intero sistema sanitario nazionale. Il mio slogan è forza Italia Cina”.

Raggiunto telefonicamente il consigliere regionale Nicola Ciolini ha detto che “tutto ciò che viene in aiuto in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza virus è ben accolto. Ci saranno da sbrigare alcune pratiche burocratiche legate all’interporto intanto c’è l’ok della Regione Toscana,della Ausl e lunedì prossimo l’aereo cinese già potrebbe atterrare in Toscana a Peretola o al Galileo Galilei e il materiale smistato tra i vari presidii ospedalieri”.