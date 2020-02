Firenze – Anche in Toscana e nella Città Metropolitana di Firenze, truffatori che si spacciano per personale medico autorizzato dal servizio sanitario nazionale si stanno presentando al domicilio dei cittadini, in particolar modo degli anziani, preceduti o meno da una telefonata per fissare un appuntamento, allo scopo di sottoporre la persona al tampone del Coronavirus.

Questa la messa in guardia di CNA pensionati Firenze e CNA Cittadini Firenze, la costola dell’associazione di categoria che offre servizi alle persone.

Mentre il cittadino si sta sottoponendo al tampone (fasullo) i truffatori stanno rubando preziosi, denaro ecc. Nessun medico è stato incaricato dal servizio sanitario di effettuare tamponi a domicilio come misura preventiva del diffondersi del Coronavirus.