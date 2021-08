Firenze – Mentre in Toscana tornano ad aumentare i contagi, che oggi vedono 675 nuovi positivi contro i 396 di ieri 17 agosto, aumento che si unisce a un maggior numero di test e che vede in aumento il tasso di positività, da 3,53% a a 4,57%, ottimi risultati consegue la campagna per la vaccinazione della fascia d’età 12-18. Infatti sono oltre 11mila ( 11.072) i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 18 anni che si sono vaccinati con la prima dose tra lunedì 16 e martedì 17 agosto in Toscana. Fra questi, ben 6.887 si sono presentati senza prenotazione cogliendo l’occasione dell’apertura straordinaria. L’ok alla somministrazione del vaccino per questa fascia di età era arrivato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in previsione della riapertura delle scuole e dell’avvio della prossima stagione sportiva. I giovani tra i 12 e i 18 anni di età possono recarsi senza preventiva prenotazione negli hub di riferimento territoriale con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con delega o autocertificazione dell’impossibilità per il secondo genitore di essere presente come da nuovo modulo regionale disponibile sul portale di prenotazione della vaccinazione anti-Covid19 https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Intanto, nella nostra regione, sono 263.574 i casi di positività al Coronavirus, 675 in più rispetto a ieri con 644 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico. Mentre i nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, i guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 244.446 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.715 tamponi molecolari e 5.059 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 6.527 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.168, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna con un’età media di 79,5 anni. Per quanto rgiuarda la campagna vaccinale “Vaccini in spiaggia”, sono 156 i giovani vaccinati a Livorno nella giornata di martedì 17 agosto grazie all’iniziativa promossa da Giovanisì con l’hashtag #GiovaniSìVaccinano. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi (e le persone fino a 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid. Si potranno però vaccinare anche altre fasce d’età: dai 12 anni fino a 59 anni e dagli 80 anni in su. Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Jonson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione. “Vaccini in spiaggia” prosegue nei prossimi giorni la tournée nelle località marine della Toscana, ecco i prossimi appuntamenti Mercoledì 18, ore 13-22

Tirrenia località Calambrone, via del Tirreno 361 Giovedì 19, ore 13-22

Marina di Pisa, via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana Venerdì 20, ore 16-22

Cinquale, Piazza Maccari Venerdì 20, ore 23-2

Cinquale, lungo mare (via IV Novembre) Sabato 21, ore 15-24

Marina di Massa, Piazza Betti Domenica 22, ore 16-24

Lido di Camaiore, Pontile del Lido, ore 16-24 Lunedì 23, ore 16-24

Forte dei Marmi, Pineta Falcone e Borsellino Martedì 24, ore 16-24

Viareggio, Piazza Mazzini Mercoledì 25, ore 16-24

Marina di Pietrasanta, Piazza Europa Giovedì 26, ore 13-22

Marina di Vecchiano, Via del Mare Venerdì 27, ore 15-24

Marina di Carrara, Piazza Ingolstadt