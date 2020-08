Firenze – Coronavirus, nuovi casi positivi in Toscana, che registra una risalita di 38 positivi rispetto a ieri. Dodici sono rientri dall’estero, 9 per vacanza più 3 contatti diretti, mentre si registra anche un nuovo decesso, un uomo di 89 anni di Lucca. Il totale dei morti in Toscana sale così a 1.138.

Tra i nuovi casi un altro positivo è emerso in seguito allo screening sui clienti della discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta, più due suoi contatti. Il totale da inizio emergenza ad ora è di 10.799 pazienti. L’età anagrafica media dei nuovi positivi è 30 anni. Tra i nuovi casi, il 46% è asintomatico, il 46% pauci-sintomatico e l’8% con sintomi lievi.

I positivi in questo momento in Toscana sono 633 (+4,8%). In isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi sono 620 persone, +31 su ieri pari a +5,3%, mentre 13 sono ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva. La sorveglianza attiva riguarda 1.782 persone isolate a domicilio, dopo contatti con contagiati. I guariti da inizio emergenza sono 9.028 (+8 su ieri) fra cui 130 guariti clinici e 8.898 guariti virali cioè negativizzati al doppio tampone.