Firenze – La commissione Sviluppo economico del Comune di Firenze ha incontrato rappresentanti delle sigle sindacali e delle principali associazioni di categoria a seguito della crisi legata all’emergenza coronavirus. “L’obiettivo è ascoltare le esigenze di tutti gli attori economici del territorio, sia sul lato dei lavoratori che su quello datoriale e capire assieme come affrontare questo momento difficile perché solo tutti uniti possiamo affrontare questa sfida. – spiega Enrico Conti, presidente commissione Sviluppo economico, insieme a Laura Sparavigna, presidente commissione Lavoro – Un confronto che fa seguito al tavolo di crisi attivato ieri a livello metropolitano dal sindaco e che vuole dare quindi un altro contributo a quanto già intrapreso per fronteggiare la crisi economica in atto.

Sono giornate complesse in cui c’è bisogno del massimo sforzo da parte di tutti. È emersa da un lato la consapevolezza delle necessità delle misure messe in atto a livello nazionale per tutelare la salute dei cittadini, dall’altro anche l’urgenza, contestualmente allo sforzo per l’emergenza sanitaria, di attivare tutte le forme di supporto necessarie per rilanciare i settori maggiormente colpiti. Sappiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato da poco la relazione con la richiesta all’Ue della flessibilità prevista nel caso di eventi eccezionali come il Coronavirus.

Si tratta di un primo passo importante in un percorso che deve assolutamente andare avanti perché bisogna riuscire a mettere in campo ogni azione per favorire la ripartenza del nostro sistema. Ci faremo sentire a ogni livello perché questo percorso prosegua in modo incisivo”.