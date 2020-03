Vicofaro – Giunge da Vicofaro un appello urgente, che riguarda le difficoltà insorte nella Centro di Accoglienza di don Biancalani ingigantite dalla pandemia del Covid-19. “A causa del diffondersi del contagio da cororonavirus, nel Centro di accoglienza si è determinata un’urgente necessità – si legge nelal nota diffusa dal Centro – si invitano le persone sensibili verso l’umanità nel bisogno, a dare un segno concreto di solidarietà a don Massimo e alla comunità di Vicofaro mediante contributi in denaro o generi alimentari di prima necessità. Per i contributi in denaro: *IBAN IT25M0306913834100000002852*, intestato a Parrocchia di Vicofaro. Per gli alimenti, necessitano: riso, pomodoro, latte, tonno, farina 0, olio di semi”.