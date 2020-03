Firenze – Attività di controllo attenta e costante e anche rafforzata. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali sono impegnati in prima linea in un’attenta e costante attività di controllo del rispetto delle disposizioni contenute nei decreti governativi e volte al contenimento della diffusione del virus Covd-19. L’intensificazione dei controlli è stata annunciata dal prefetto Laura Lega oggi in una nota.

“Le Forze di Polizia – ha detto il Prefetto di Firenze Laura Lega – svolgono ancora una volta in questa emergenza un ruolo fondamentale per contrastare il contagio da Coronavirus. Con il loro operato contribuiscono attivamente alla tutela della nostra salute, verificando il rispetto della normativa emergenziale vigente. Il loro instancabile impegno volto a evitare assembramenti e ingiustificati spostamenti delle persone è un imprescindibile contributo alla salvaguardia di tutti noi”.

I dati sui controlli svolti nella giornata di ieri confermano l’impegno profuso: l’attività di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali ha portato, sul territorio della provincia, a controllare 4584 persone, di cui 95 denunciate per violazione dell’art. 650 del codice penale, 6 per false attestazioni o dichiarazioni, 9 per altri reati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 908, con un solo titolare denunciato ai sensi dell’art. 650.