Firenze – Il Consiglio Comunale di Firenze ha deciso di dotarsi di una strumento più agile e versatile per seguire, accompagnando la Giunta, la gestione dell’emergenza in città.

L’ultimo decreto del governo – spiegano il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ed i vice presidenti Emanuele Cocollini e Maria Federica Giuliani – limita anche le azioni delle amministrazioni alle sole indifferibili da rendere in presenza; e quindi i gruppi politici di Palazzo Vecchio, riconoscendo la gravità e pericolosità della pandemia, hanno deciso all’unanimità di attivare una cabina di regia, che si incontrerà in via telematica con la vicesindaca Cristina Giachi, per un continuo e diretto aggiornamento della situazione.

Contemporaneamente i gruppi politici hanno così l’agibilità per sottoporre all’attenzione dell’organo esecutivo istanze, proposte, osservazioni, richieste che possano giungere ai consiglieri dalla cittadinanza.

“E’ una grande prova di coesione e maturità politica quella che i gruppi di Palazzo Vecchio, stanno dimostrando. In questo modo si accorciano i tempi e sarà possibile condividere le proposte su un tavolo posto al servizio della cittadinanza. Già oggi molte proposte sono state presentate dai capigruppo alla Vicesindaca”, aggiungono.

Il DCPM prevede che il provvedimento sia efficacie fino al 25 marzo e fino a tale data le Commissioni consiliari ed il Consiglio Comunale si concentreranno solo per il contenimento e la gestione dell’emergenza. Questo significa che i Consiglieri comunali saranno ancora più di prima disponibili ad informare i cittadini e ad aiutare nel rispetto delle nuove normative in essere.interlocuzione anche con Regione e Governo farà la sua parte per portare aiuto alle imprese, ai lavoratori dipendenti ed autonomi ma tutti quanti dobbiamo sentirci direttamente coinvolti nel superare l’emergenza che prima di ogni altra cosa è ovviamente sanitaria. Un grande e sentito ringraziamento ancora una volta alle donne e agli uomini che ormai da molti giorni continuano incessantemente la loro missione.

Il tavolo di coordinamento delle forze politiche di Palazzo Vecchio è in convocazione permanente e si attiva sia su incontri calendarizzati che in modo estemporaneo in funzione delle necessità.