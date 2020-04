Firenze – Prosegue l’attività del “Tavolo per il rilancio e la competitività del territorio” attraverso una serie di incontri settoriali. Il Tavolo, promosso dal prefetto Laura Lega lo scorso 10 aprile, si prefigge lo scopo di costruire un percorso condiviso che supporti il sistema produttivo verso l’uscita dalla crisi per il coronavirus, assicuri la tutela dei livelli occupazionali e garantisca la coesione sociale.

Si è tenuto ieri sera in webconference a Palazzo Medici Riccardi un incontro sul turismo per affrontare le numerose questioni della ripresa del settore. Alla riunione, presieduta dal prefetto Laura Lega, hanno partecipato Confindustria, Confcommercio, Confesercenti e le organizzazioni sindacali CGIl, CISL e UIL.

“E’ stato un momento di confronto, spiega il prefetto Lega, delle molteplici richieste provenienti da un comparto molto penalizzato dalla crisi attuale, anche al fine di individuare le eventuali proposte che un territorio a forte vocazione turistica potrebbe rilanciare a livello nazionale. E’ stata condivisa da tutti la necessità che il settore ha bisogno di essere traghettato verso la ripresa e sono stati delineati alcuni aspetti da affrontare con maggior urgenza”.

Si tratta, in particolare, di individuare gli interventi più corretti per riparametrare le spese correnti che il comparto deve sostenere a fronte dei minori introiti (come affitti, costi di gestione, fiscalità), per evitare che in una situazione di difficoltà si faccia ricorso a canali di finanziamento opachi e illegali. Si è infine riflettuto anche sulla possibile definizione di nuovi paradigmi organizzativi del lavoro.