Firenze – Un’altra puntata del viaggio che Florence tv propone nella città strana e anche fascinosa del confinamento dei suoi abitanti per difendersi dal contagio del coronavirus. Il video in oggetto è stato realizzato con osmo e drone.

I luoghi visibili in questa puntata sono Piazza Pier Vettori, Monteoliveto, Villa Strozzi, Bellosguardo, via Piana, Marignolle, via Foscolo, Porta Romana, piazza Torquato Tasso.

Video di Florence TV