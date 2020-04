Firenze – Per sostenere le imprese e rilanciare gli investimenti pubblici e privati, strategici per contenere gli effetti negativi prodotti dall’emergenza Coronavirus sull’economia, la Giunta regionale toscana ha approvato una delibera che autorizza gli uffici regionali a procedere al pagamento dei lavori svolti e dei servizi progettati – analogamente a quanto fatto nelle settimane scorse per le opere infrastrutturali di competenza dell’assessorato regionale ai trasporti – anche variando le modalità di saldo previste nei contratti.

In particolare è stato previsto che, per il periodo dell’emergenza, le imprese impegnate su interventi di competenza regionale riceveranno i pagamenti relativi alle prestazioni già svolte, quantificabili e attestabili, anche se questo comportasse una variazione delle modalità pianificate.