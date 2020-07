Restano piantati a due cifre i numeri dei nuovi casi di positività al Coronavirus in Toscana: 14 in più rispetto a ieri e tutti identificati in corso di tracciamento. Per fortuna non si registrano nuovi decessi e sono 16 in più le persone complessivamente guarite (+ 0,2%). Ne dà notizia il bollettino quotidiano della Regione. Tre dei 14 casi rilevati sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nella zona del Mugello. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 8.962 (l’85,5% dei casi totali), mentre i tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 424.574, 2.937 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Gli attualmente positivi sono oggi 387, -0,5% rispetto a ieri. Da quando è iniziata la pandemia sono 3.291 i casi complessivi registrati ad oggi a Firenze (10 in più rispetto a ieri), 559 a Prato (1 in più), 756 a Pistoia, 1.057 a Massa (1 in più), 1.384 a Lucca, 949 a Pisa (1 in più), 484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 431 a Siena (1 in più), 408 a Grosseto. La Toscana resta al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 281 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 409 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 357, Firenze con 325, la più bassa Livorno con 145.