Firenze – La nuova stretta del Governo che ha chiuso le attività produttive non essenziali per far fronte all’emergenza coronavirus.

A Firenze e area metropolitana, secondo stime CNA, sono 23.200 le imprese che potranno aprire i battenti, se in grado di rispettare ogni norma per la tutela della salute propria e altrui, il 25% del totale.

Nuova ordinanza dei Ministeri della Salute e dell’Interno che vieta di uscire dal comune dove ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e motivi di salute.

Servizio video di Florence Tv