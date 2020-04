Firenze – Nell’area fiorentina sono oltre 2mila i precari, ex interinali, che potrebbero potrebbero restare senza lavoro a causa della crisi dovuta al Covid-19. A lanciare l’allarme è la Nidil Cgil di Firenze, che paventa il mancato rinnovo dei contratti e chiede a Governo e istituzioni locali di intervenire per difendere l’occupazione. Dall’organizzazione sindacale giunge anche una proposta, vle a dire “una moratoria per consentire il rinnovo dei contratti scaduti”, come spiega Ilaria Lani (Nidil-Cgil), secondo cui è “inaccettabile che i lavoratori più fragili paghino il prezzo più salato” della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus.

