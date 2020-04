Firenze – La Prefettura di Firenze apre una nuova procedura semplificata e più agevole per le imprese.

Con pochi facili passi le aziende potranno comunicare la prosecuzione delle attività produttive in base all’ultimo provvedimento governativo, il DPCM 10 aprile 2020.

E’ attivo sul sito della Prefettura di Firenze, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio, un nuovo servizio per inviare direttamente online la comunicazione. Collegandosi a www.prefettura.it/firenze e cliccando sul riquadro giallo “Coronavirus Imprese”, si apre un percorso digitale che accompagna le aziende nella compilazione secondo il tipo di attività svolta.

In base al DPCM del 10 aprile, le imprese potranno continuare a svolgere la propria attività, previa comunicazione al Prefetto, nei seguenti casi: a) se sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite; b) se si tratta di impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione deriva un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti; c) se appartengono ai settori dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché se hanno rilevanza strategica.

La comunicazione alla Prefettura consente la prosecuzione dell’attività fino all’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione che il Prefetto può adottare qualora risulti, a seguito dei controlli, che l’attività dichiarata non è esercitata legittimamente.

Il DPCM prevede, inoltre, una novità per le attività che sono sospese: sempre previa comunicazione al Prefetto, è consentito l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per svolgere attività di vigilanza, di conservazione e manutenzione, di gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, spedizioni verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture.

Ad oggi sono pervenute circa 2700 comunicazioni e la nuova piattaforma digitale consentirà di acquisire e verificare celermente l’esistenza dei presupposti per la prosecuzione delle attività produttive.