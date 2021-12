Firenze – Salto dei nuovi casi registrati in Toscana oggi, 8 dicembre: sono 791 su 32.558 test, di cui 11.640 tamponi molecolari e 20.918 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,43% (8,4% sulle prime diagnosi). Ieri erano 498.

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 47, +1 rispetto a ieri (8,25% l’indice di saturazione). In area Covid non di terapia intensiva i ricoveri sono 270, +4 rispetto a ieri (5,36% indice di saturazione). Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i vaccini attualmente somministrati sono 6.540.724.