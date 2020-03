Firenze – Emergenza coronavirus, in Oltrarno scatta la solidarietà con le fasce più deboli ed esposte. Il Laboratorio Diladdarno, assieme ad altre realtà e singoli cittadini del quartiere di San Frediano (Occupazione di via del Leone e Bianchi di Santo Spirito), sta organizzando un servizio di consegna a domicilio gratuito per le persone più bisognose e a rischio della comunità.

“Essendo il nostro un quartiere demograficamente anziano ci rivolgiamo ad essi qualora avessero bisogno di aiuto nel fare la spesa, andare a

comprare le medicine, ritirare qualcosa alle poste, ecc. – dicono dal Laboratorio Diladdarno – siamo organizzati per rispettare le norme igieniche e, salvo diversa indicazione, non entreremo a diretto contatto con le persone che necessitano aiuto, ma ci limiteremo a consegnare le cose richieste sul portone di casa, minimizzando così i rischi”.

“Per noi “fare comunità”, difendere i più deboli e il nostro territorio non è una novità: è un lavoro che portiamo avanti quotidianamente nel

nostro quartiere e crediamo che in un momento come questo sia più che mai necessario – concludono – purtroppo questa volta non abbiamo a che fare con una grande holding immobiliare, con lo speculatore di turno e con la mala politica con cui siamo abituati a fronteggiarci ma ci troviamo di fronte un virus più grande e pericoloso di quanto molti si aspettassero. In particolare per un paese come il nostro, che ha visto negli ultimi decenni continui tagli alla sanità pubblica a favore di quella privata e che oggi si trova a rischio di congestionare gli ospedali e non poter

garantire una cura adeguata per tutte e tutti, crediamo che prevenire sia altamente necessario”.