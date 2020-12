Firenze – Mentre partono da oggi pomeriggio le somministrazioni del vaccino Pfizer nelle Rsa toscane, si alzano ancora i numeri dei nuovi contagi. In Toscana sono 119.696 i casi di positività al Coronavirus, 460 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 106.304 (88,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.872.240, 11.236 in più rispetto a ieri, di cui il 4,1% positivo. Sono invece 3.346 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.817 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.737, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.029 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 160 in terapia intensiva (3 in più).

I nuovi decessi sono 23: 8 uomini e 15 donne con un’età media di 83 anni.

L’età media dei 460 casi odierni è di 48 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più).

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 12 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 4 a Pisa, 1 a Livorno, 3 a Siena, 1 a Grosseto.

Sono 3.655 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 1.240 a Firenze, 246 a Prato, 273 a Pistoia, 386 a Massa Carrara, 336 a Lucca, 421 a Pisa, 268 a Livorno, 216 ad Arezzo, 125 a Siena, 90 a Grosseto, 54 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 33.365 i casi complessivi ad oggi a Firenze (131 in più rispetto a ieri), 10.355 a Prato (20 in più), 10.413 a Pistoia (10 in più), 7.630 a Massa (12 in più), 12.465 a Lucca (57 in più), 16.661 a Pisa (59 in più), 8.582 a Livorno (43 in più), 10.562 ad Arezzo (56 in più), 4.933 a Siena (51 in più), 4.175 a Grosseto (21 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 171 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 161 nella Nord Ovest, 128 nella Sud est.

La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.209 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.425 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 4.018 casi x100.000 abitanti, Pisa con 3.976, Massa Carrara con 3.915, la più bassa Siena con 1.846.

Complessivamente, 8.708 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (271 in meno rispetto a ieri, meno 3%).

Sono 19.068 (693 in meno rispetto a ieri, meno 3,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.161, Nord Ovest 10.200, Sud Est 3.707).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.029 (7 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%), 160 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 1,9%).

Le persone complessivamente guarite sono 106.304 (715 in più rispetto a ieri, più 0,7%): 476 persone clinicamente guarite (33 in più rispetto a ieri, più 7,4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 105.828 (682 in più rispetto a ieri, più 0,6%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Intanto, è partita anche la seconda mandata di vaccini nelle Rsa. Sono 32.760 dosi che saranno somministrate a partire da oggi pomeriggio agli ospiti delle RSA toscane. Nei giorni successivi alle RSA si aggiungerà il personale dei reparti Covid degli ospedali. La vaccinazione proseguirà poi coinvolgendo tutti gli operatori sanitari.

“La Toscana era già pronta aspettavamo solo questa prima partita di vaccini – ha detto il presidente Eugenio Giani – Adesso che è arrivata possiamo partire. Ringrazio di cuore tutti coloro che in questi giorni si sono adoprati per far arrivare in Toscana le dosi che, grazie all’ottima organizzazione del nostro sistema sanitario, potranno essere somministrate da questo pomeriggio agli ospiti delle RSA come avevamo annunciato”.

Ecco l’elenco delle RSA dove da questo pomeriggio partono le vaccinazioni. Si tratta di un elenco che nelle prossime ore potrà essere aggiornato:

RSA San Luigi Firenze – 42 vaccini

RSA Bonelle PT – 36 vaccini

RSA Meacci Empoli – 22 vaccini

RSA Pucci a Viareggio – 22 vaccini

RSA di Santa Maria del giudice Lucca – 24 vaccini

RSA Riviera Blu – Massa – 16 vaccini

RSA Villa Isabella – Pisa – 26 vaccini

RSA Villa Sant’Angela – Livorno – 22 vaccini

RSA San Giovanni Battista Piloni Roccastrada (GR) – 11 vaccini

RSA Villa le Volte – Siena – 24 vaccini

RSA Boschi – Subbiano (AR) 29 vaccini.

