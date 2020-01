Prato – Capodanno cinese, nessun festeggimento. La festa salta per “solidarietà al difficile momento della madrepatria”. Il Tempio buddista cinese di Prato Pu Hua Si e le associazioni di “Amicizia Italia-Cina” del territorio hanno deciso di comune accordo di non svolgere le tradizionali sfilate del dragone previste per sabato 1 e domenica 2 febbraio. Si legge nella nota che le motivazioni sono “in segno di solidarietà nei confronti della nazione che sta vivendo un grave momento di difficoltà e dolore”. Come hanno già dichiarato molti dei rappresentanti delle comunità cinesi in Italia, anche quelli pratesi tengono a comunicare la loro “solidarietà alla madrepatria ritenendo inopportuni i festeggiamenti in un momento così difficile per i loro concittadini”. Secondo quanto riferito dai vertici del tempio buddista l’amministrazione comunale avrebbe preso atto di questa scelta e l’avrebbe condivisa. Confermato l’intervento dell’artista Ai Teng, la tombola del Dragone, l’anteprima de ‘Il drago di Romagna’ e le visite guidate al Tempio.