Firenze – Trenta casi positivi al Covid 19 in una Rsa di Bucine, in provincia di Arezzo: tra i contagiati ci sono 22 degenti e 8 operatori. Lo ha reso noto il sindaco Nicola Benini. “Già da sabato sera – ha spiegato Benini – ho avuto contatti con la dirigenza Asl, il prefetto e la Protezione civile ed ho chiesto che venissero messe in atto tutte le misure necessarie per tutelare sia i degenti che il personale dell’intera struttura, che è articolata su 3 piani per complessivi 83 ospiti, ed evitare che il contagio si estendesse agli altri 2 piani.

Ho chiesto alla Cooperativa Giovani Valdarno, che gestisce la struttura, di attivare immediatamente tutte le misure necessarie per contenere il contagio. Già ieri pomeriggio ho avuto assicurazione dalla Asl che verrà effettuato il tampone a tutti gli altri degenti e a tutto il personale che opera nella struttura”.