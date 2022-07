Si è tenuta oggi a Firenze la cerimonia di consegna delle Medaglie Covid ai volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM.

La Direzione Nazionale del CISOM ha infatti selezionato 82 volontari toscani che si sono maggiormente distinti in attività sociali, sanitarie e di protezione civile svolte nell’ambito dell’emergenza Covid affrontata negli ultimi anni, insigniti oggi nella sede del Gruppo Firenze alla presenza del Direttore Nazionale Giovanni Strazzullo.

Moltissime le attività svolte dai volontari toscani nell’ambito dell’emergenza Covid, impegnati sul territorio in quei Comuni che hanno richiesto attività di supporto alle squadre, come assistenza alla popolazione, consegna dei farmaci e della spesa, consegna delle mascherine, assistenza e supporto sanitario coordinato anche per alcuni ospedali dove sono state allestite le tende destinate al pre-triage, come anche nelle case circondariali. E ancora, assistenza psicologica tramite un servizio gestito sul fronte interno ed esterno dedicato alla popolazione, ai volontari e sanitari e soccorritori del sistema di protezione civile. Il supporto delle squadre di psicologi in emergenza è stato diffuso sul web attraverso un vademecum per i più piccoli, con consigli e suggerimenti pratici.

CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – è una Fondazione senza scopo di lucro, con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Ordine di Malta. Fedeli al motto “Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo” e ai valori del millenario Ordine di Malta, da oltre 50 anni medici, infermieri, psicologi, logisti e gli oltre 4000 volontari del CISOM presenti in ogni regione italiana portano soccorso, aiuti e conforto in occasione di calamità naturali nazionali e internazionali, durante importanti eventi con forte impatto sulla sicurezza pubblica, nelle strade e tra le persone più sole e bisognose; il CISOM è impegnato anche nelle attività di assistenza sanitaria ai migranti in difficoltà nel Canale di Sicilia e a Lampedusa. È inoltre presente in campi di accoglienza profughi sul confine ucraino e molto attivo in attività di supporto della popolazione.