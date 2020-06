Cerreto Guidi – In mancanza della tradizionale Infiorata, che non può essere realizzata a causa dell’emergenza sanitaria, Cerreto Guidi proporrà per l’intera giornata di domenica 14 giugno, in occasione del Corpus Domini, “Il Tappeto della Pace”. Grande 15x25mt, sarà esposto in Piazza Vittorio Emanuele II grazie alla bravura e alla creatività delle Dame dell’Uncinetto.

“Nel lungo periodo della chiusura-racconta Gessica Mancini– ci siamo adoperate per realizzare questo simbolo di pace che potesse servire come segnale di speranza in un momento difficile. Circa quaranta le Dame impegnate con un concreto sostegno giunto da ogni parte d’Italia. Il lavoro è in itinere, perché il tappeto esposto sarà ulteriormente ingrandito e presentato nella sua versione aggiornata nei prossimi mesi”.

Da segnalare nell’occasione, il rapporto intrecciato dalle Dame e da Cerreto Guidi, con Trivento, un piccolo borgo del Molise, diventato capitale mondiale dell’uncinetto. “Il Tappeto della Pace” è anche il segno dell’adesione delle Dame alla Giornata mondiale dello Yarn Bombing, in programma l’11 giugno.