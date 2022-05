Firenze – Come mangiare in maniera corretta, come smettere di fumare, che stili di vita sani seguire per prevenire i tumori. Sono le “pillole di salute” che vedranno protagonisti gli esperti di Lilt Firenze durante le “Le domeniche del benessere” promosse dalla Città Metropolitana di Firenze con i Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Lastra a Signa e Certaldo, in collaborazione con Asl Centro, Meyer, Aouc Careggi e Lilt.

Lilt Firenze parteciperà l’8 maggio alla passeggiata dal centro storico di Lastra a Signa fino a Villa Caruso (partenza ore 9.30) dove nel pomeriggio si terrà una visita guidata al Museo Caruso e al giardino monumentale della Villa. Tra i “viandanti” ci saranno anche uomini e donne del gruppo “Impronte Lilt”, che hanno scelto il trekking come cura riabilitativa dopo il tumore, per affrontare le difficoltà, fisiche e psicologiche, legate alla malattia. Sarà presente anche la psicoterapeuta di Lilt Alice Maurelli.

Il 15 maggio durante la giornata sulle sponde del lago di Bilancino dedicata all’attività motoria all’aria aperta, alla corretta alimentazione e alla bellezza del territorio, la dietista di Lilt Simonetta Salvini darà consigli sulle abitudini alimentari da preferire.

Il 29 maggio, a Certaldo, la psicologa Lilt Silvia Marini affronterà infine i rischi del fumo, la prevenzione dei tumori ad esso legati, e coinvolgendo i partecipanti con quiz e interventi dando indicazioni su come smettere di fumare.

“La prevenzione è fondamentale nella lotta ai tumori: stili di vita sani, attività fisica, niente fumo e alcol, alimentazione corretta sono gli elementi che tutti noi abbiamo a disposizione per poter contrastare il cancro. Le domeniche del benessere sono un’iniziativa della Città metropolitana che unisce il divertimento con la sensibilizzazione, per la tutela della salute, per questo abbiamo aderito con entusiasmo” afferma Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze.