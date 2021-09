Firenze – Più di 22mila magliette vendute, oltre 6000 prenotazioni attraverso il sito per visitare le 120 mete culturali toscane che hanno aderito all’iniziativa: questi i numeri della XIX edizione di CORRI LA VITA, la manifestazione che promuove la raccolta di fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno.

La giornata è cominciata da Ponte Vecchio, dove Lorenzo Zazzeri, nuotatore fiorentino vincitore della medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, ha sparato lo start simbolico con Bona Frescobaldi, presidente dell’Associazione, Dario Nardella, sindaco di Firenze ed Eugenio Giani, presidente della Regione. Madrina di quest’anno è stata l’attrice Angela Finocchiaro.

Nell’anno in cui è stato promosso lo sport individuale e tutti i sostenitori di CORRI LA VITA sono i vincitori, segnaliamo che il premio speciale riservato ai tre gruppi più numerosi che hanno acquistato maglia 2021 va a: 1° posto: Baker Hughes – Nuovo Pignone, 2° posto: Associazione Astro, 3° posto: Salvatore Ferragamo

Infine, è possibile continuare a sostenere CORRI LA VITA acquistando attraverso il sito www.corrilavita.it la maglia dell’edizione 2021, che verrà recapitata a casa grazie a BRT Corriere Espresso aggiungendo un piccolo contributo.

Obiettivo della raccolta fondi 2021 è fornire sostegno a Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus. Inoltre, confidando in una risposta generosa, saranno definite una serie di azioni che coinvolgeranno i medici ed i ricercatori toscani impegnati in questa lotta e sarà sostenuto il Progetto EVA, promosso e messo a punto tre anni fa dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT Firenze e la Azienda Sanitaria Centro, per aiutare attraverso ambulatori gratuiti le donne malate di tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina (Firenze, Prato, Empoli, Pistoia): osteoporosi, fertilità, genetica, menopausa.