Firenze – Domenica 2 ottobre, in occasione della 20° edizione di “Corri la vita”, alcune linee urbane di Firenze subiranno momentanee deviazioni e limitazioni.

Per consentire la manifestazione sportiva e culturale – che prevede partenza da Piazza Vittorio Veneto, attraversando una parte della città per tornare nella zona delle Cascine – il servizio di Autolinee Toscane dovrà necessariamente variare, modificando percorsi e limitando il servizio in base alle chiusure legate alla gara.

Le modifiche e i possibili disagi legati a questi cambiamenti momentanei sono previsti nel corso della mattinata, dalle 8.30 al termine della manifestazione, intorno alle 13:00.

Saranno tredici le linee interessate dalle deviazioni. Nello specifico le linee 6-11-12-13-14-23-36-37-39-C1-C2-C3-C4. Le modifiche sono attuate sulla base delle chiusure delle strade attraversate dal percorso della gara e manifestazione per consentire il passaggio dei maratoneti e partecipanti. Eventuali modifiche agli orari e/o alle deviazioni previste saranno di volta in volta disposte per garantire la continuità del servizio.

All’interno della notizia pubblicata sul sito at-bus.it è possibile consultare e scaricare tutti i dettagli dei percorsi modificati e delle variazioni al servizio previsti nella giornata della manifestazione sportiva.