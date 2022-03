Firenze – Dopo il successo della prima edizione nata per celebrare l’arrivo della primavera, domenica 27 marzo torna CORRI LA VITA green, iniziativa che unisce la solidarietà all’amore per l’ambiente, promossa dalla Onlus fiorentina che raccoglie fondi per sostenere la lotta contro il tumore al seno.

Se lo scorso anno oltre 2.000 persone hanno postato sui canali social la propria foto abbracciati a un albero indossando una t-shirt di CORRI LA VITA, quest’anno tutti sono chiamati a fare la stessa cosa per raggiungere un nuovo obiettivo: per ogni fotografia pubblicata sui canali social di CORRI LA VITA, Salvatore Ferragamo donerà alla Fondazione Careggi Onlus, alla AUSL Toscana Centro e alla Casa di Cura Villa Donatello una borsa porta-drenaggi.

Grandi e piccini sono quindi invitati a indossare una maglia della manifestazione (di qualsiasi edizione), abbracciare un albero – di un giardino pubblico, di una piazza, dei viali o lungo il fiume – e mandare una propria foto alla Onlus all’indirizzo e-mail info@corrilavita.it oppure postarla sui propri profili social (Facebook, Instagram, Twitter) utilizzando l’hashtag #corrilavitagreen . Ogni immagine ricevuta farà scattare la donazione di una borsa.

Gli scatti più belli saranno pubblicati sui canali Facebook, Instagram e Twitter della Onlus. Chi vorrà condividere la manifestazione sui Social Network potrà scaricare gratuitamente dal profilo Instagram di CORRI LA VITA lo speciale “filtro” realizzato da Filippo Bertola di Frenchfries Studio.

Chi non avesse una maglia di CORRI LA VITA può ritirarla da LILT Firenze in viale Giannotti, 23 (su appuntamento al numero +39 055 576939), a fronte di una donazione di 10 euro.

“Siamo molto felici di annunciare la seconda edizione di CORRI LA VITA green dopo la straordinaria partecipazione alla manifestazione dello scorso anno, che ha dimostrato non solo l’amore dei fiorentini per la natura ma anche per il prossimo: il nostro obiettivo è quello di generare aiuti concreti con piccoli gesti, attivando la sempre più forte rete di solidarietà che si sviluppa intorno alla nostra Associazione – afferma Bona Frescobaldi, presidente di CORRI LA VITA Onlus.