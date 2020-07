Firenze – Cultura, dirette social e sport individuale in nome della solidarietà: durante la “Settimana Europea dello Sport” domenica 27 settembre torna CORRI LA VITA. La manifestazione, tra gli eventi più attesi e partecipati in città, si prepara a festeggiare la sua XVIII edizione con una nuova formula per continuare a promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno.

Dopo aver sostenuto la scorsa primavera l’AOU di Careggi con una donazione straordinaria di 200mila euro per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, CORRI LA VITA si svolgerà in maniera nuova, nel pieno rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

“Nell’anno più difficile per il nostro Paese – annuncia Bona Frescobaldi, Presidente dell’Associazione CORRI LA VITA Onlus – il nostro impegno non arretra. Questa “edizione speciale” ci permetterà di vivere il nostro tradizionale appuntamento in un modo nuovo ma con l’obiettivo di sempre: sostenere le donne nella prevenzione e nella lotta al tumore al seno. Speriamo davvero di esserci messi alle spalle l’emergenza Covid19 perché adesso dobbiamo concentrarci con maggior forza su tutte quelle urgenze che purtroppo rappresentano un elemento costante nelle nostre vite”.

Scrive una paziente di Villa delle Rose: “Quando faccio CORRI LA VITA è l’unico momento in cui cammino più a lungo. È sempre dura all’inizio, ma poi ogni volta arrivo a vedere un panorama bellissimo, che dà senso alla fatica. In questo periodo in casa, e quando vado a fare le terapie, mi metto spesso una delle magliette colorate di CORRI LA VITA perché mi fa pensare a tutte le persone che partecipano alla manifestazione anche per me, per aiutarmi nel mio cammino di donna operata di tumore al seno… e questo mi fa stare bene e mi fa sentire meno sola”.

Obiettivo della raccolta fondi 2020 garantire il sostegno ai tre progetti storici: il Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus.

Grazie ai fondi raccolti sarà finanziato ancora il Progetto EVA, promosso e messo a punto dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Firenze, per sostenere le donne malate di tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina (Firenze, Prato, Empoli, Pistoia): osteoporosi, fertilità, genetica, menopausa.

“I risultati del secondo anno di attività sono incoraggianti – sottolinea il dottor Marco Rosselli Del Turco, coordinatore del Comitato Scientifico di CORRI LA VITA Onlus – e grazie alla nuova edizione di CORRI LA VITA contiamo di poter consolidare questo servizio”.

Quest’anno non ci sarà la tradizionale corsa cittadina lungo percorsi prestabiliti, ma verrà promosso lo sport individuale da svolgere all’aria aperta in compagnia di amici e famigliari, con i testimonial di CORRI LA VITA che si collegheranno nell’arco della intera giornata con dirette social attraverso i canali ufficiali dell’evento (Facebook e Instagram ore 9,30, 12,00, 15,00, 18,30).

La mattina sarà dedicata all’attività fisica: dopo il riscaldamento in streaming con gli insegnanti della palestra Wellness Firenze Marathon, sarà un volto amato da tutti noi a dare lo start ufficiale dell’edizione 2020. Pausa pranzo e poi, grazie alla collaborazione con l’Associazione Città Nascosta, spazio alla cultura: la manifestazione dà infatti la possibilità di visitare gratuitamente più di 30 mete culturali – a Firenze e in gran parte della Toscana – semplicemente indossando la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2020 per facilitare l’accesso alle quali sarà disponibile sul sito www.corrilavita.it un semplice e pratico sistema di prenotazione “saltalacoda”. Tra le mete sicuramente più speciali troviamo il tour tra le ville medicee di Castello, Petraia, Poggio a Caiano e Cerreto Guidi.

Dal 1° settembre sarà possibile sostenere la raccolta fondi ed assicurarsi una delle ambite magliette firmate da Salvatore Ferragamo, tra i più grandi sostenitori dell’iniziativa. La versione 2020 della maglia è verde militare ed il suo packaging è totalmente biocompostabile.

Il “testimonial grafico” di questa edizione sarà Agnolo Doni, mercante e mecenate fiorentino del XVI secolo ritratto superbamente da Raffaello Sanzio: l’opera, conservata nelle nuove sale della Galleria degli Uffizi dedicate a Michelangelo e Raffaello, è stata scelta in occasione del cinquecentenario della morta dell’artista.

Per chi vorrà aiutare il progetto CORRI LA VITA ma non potrà parteciparvi di persona, la t-shirt ufficiale verrà recapitata a casa in tutta Italia: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente dal sito della manifestazione www.corrilavita.it . L’hashtag di questa iniziativa è #corrilavitainitalia.

Nell’anno in cui chiunque parteciperà alla manifestazione sarà vincitore, un premio speciale è riservato ai tre gruppi più numerosi che acquisteranno la maglia 2020: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole.

CORRI LA VITA vuole coinvolgere in modo attivo e capillare tutta l’area fiorentina, che da sempre partecipa con grande entusiasmo alla manifestazione e così anche quest’anno – con l’aiuto di Confesercenti e Confcommercio – torna l’iniziativa “La Vetrina più bella” che vedrà in gara tutte le attività commerciali, chiamate a “sfidarsi” dal 1° settembre nell’allestimento della vetrina più creativa e originale utilizzando le magliette di CORRI LA VITA (regolamento su www.corrilavita.it).

I primi testimonial che hanno indossato la maglietta 2020 vengono dal mondo del cinema e sono Maurizio Lombardi, Astrid Meloni, Cinzia TH Torrini e Ralph Palka con Sergio Castellitto – e i tanti volti giovani del cast di “Pezzi Unici” come Anna Manuelli, Lucrezia Massari, Carolina Sala, Margherita Tiesi e Lorenzo De Moor – ma anche da quello della musica con il grande Gilberto Gil, la violoncellista Naomi Berrill, la cantante Lu Colombo che partendo dalle note della sua hit “Maracaibo” ha dedicato un nuovo pezzo proprio a CORRI LA VITA ma anche il botanico Stefano Mancuso, l’artista iraniana Shirin Neshat, la giornalista Lucia Annunziata, la virologa Ilaria Capua, lo scrittore ed influencer Paolo Stella, l’economista Loretta Napoleoni.

Tra le aziende più generose che hanno aderito all’appello di CORRI LA VITA segnaliamo: Erasmus+/Indire, Intesa Sanpaolo, Conad Nord Ovest, Unicoop Firenze, Devon&Devon, Universo Sport/Game7Athletics, Ristorante Frescobaldi, Eli Lilly, Beyfin, Federfarma Firenze, Findomestic Banca, Farmacie Fiorentine con Ippodromo del Visarno, Il Consorzio Il Cappello di Firenze, Cartiere Carrara, Dondino Winw Bar, obicà, Valsoia, Angela Caputi e molti altri.

Confermate le importanti raccolte fondi di settembre presso tutti i punti vendita della Toscana di Unicoop Firenze e Conad Nord Ovest a cui si aggiunge quanto verrà organizzato dal Mercato Centrale di Firenze e dall’Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti”.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre in piazza della Signoria sarà allestita l’unità mobile Ispro – Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica – per effettuare le mammografie. La prestazione di mammografia rientra nel Servizio Sanitario Nazionale per cui dovrà essere ver­sato il ticket se dovuto e per effettuarla sarà necessaria la richiesta del medico di base. Sarà presente anche il camper della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze – dove saranno svolte visite di prevenzione melanoma totalmente gratuite e senza bisogno di ticket.

In entrambi i casi la prenotazione andrà effettuata nei giorni precedenti l’evento (fino ad esaurimento delle disponibilità) con­tattando il numero telefonico della Lilt 055 576939