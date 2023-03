Pistoia – Organizzato da NurSind – il sindacato nazionale delle professioni infermieristiche e ostetriche – territoriale, a partire dal 26 aprile si terrà a Pistoia un corso ECM un po’ fuori dalle solite righe, ma proprio per questo di particolare attualità, e quindi interesse, dedicato all’aggiornamento del personale sanitario.

Infatti, come ha spiegato la segretaria NurSind locale Rosa Scelta (nella foto): «L’offerta formativa di cui possiamo disporre è molto varia, tocca tantissimi temi, però ho pensato di presentare quattro incontri in cui a essere protagonista fosse la valorizzazione dell’infermiere e dell’ostetrica come soggetti che, con sempre maggiore presenza, interagiscono con il paziente, sia nelle strutture sanitarie come al suo domicilio.»

Avendo l’obiettivo di valorizzare la preparazione clinica affiancandola con nuovi strumenti di dialogo e cura, il tema oggetto del corso è la comunicazione, intesa come “Nuove prospettive nelle relazioni di assistenza e cura: il ruolo delle professioni infermieristiche come figura strategica nella mediazione sanitaria” (questo il titolo del corso), e non c’è quindi da stupirsi che a tenere le lezioni sia stata chiamata Alessandra Chirimischi, giornalista che collabira con Stamptoscana, che ormai da tempo si dedica a temi socio-sanitari e al terzo settore, e che ha in parte “riconvertito” la propria professione orientandola verso la formazione, riconosciuta con l’iscrizione al registro nazionale AIF – Associazione Nazionale Formatori.

Sede del corso – il cui calendario è mercoledì 26 aprile e poi 3, 10 e 24 maggio – sarà l’accogliente Sala Conferenze della Nursery Campus Vannucci di via Bonellina, 116 a Pistoia (facilmente raggiungibile dall’uscita dell’autostrada, e dotata di ampio parcheggio).

La partecipazione al corso è limitata a un massimo di 25 persone, cui saranno riconosciuti 20,8 crediti formativi (numero di accreditamento 3174-381070): per gli iscritti al Sindacato NurSind e CGS, e agli studenti di Scienze Infermieristiche è previsto un contributo di € 11,00 ma il corso è aperto a chiunque desideri approfondire l’argomento, e che potrà accedere con una quota di iscrizione di € 31,00.

Info e programma completo sono disponibili sulla piattaforma www.pegasolavoro.eu/corsi