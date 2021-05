Firenze – La Pubblica amministrazione può ridurre gli affitti alle imprese della ristorazione nel momento in cui abbiano affittato i locali a causa della pandemia e delle chiusure che sono state messe in campo per limitare il contagio. E’ ciò che si evince da una delibera della Corte dei Conti, depositata oggi su una richiesta del Sindaco di un Comune del ravennate e riferita a un locale del Comune affittato da un’impresa della ristorazione. Sarebbe infatti difficile, afferma la magistratura contabile, trovare un affittuario che paghi lo stesso prezzo o un prezzo superiore.