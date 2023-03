Firenze – Mancano poche ore al via di quella che potrebbe essere una manifestazione enorme, con arrivi dalle scuole di tutto il centro nord italiano, alla presenza, per la prima volta insieme, dei leader più chiacchierati e intervistati del momento, ovvero Elly Schlein, appena investita del ruolo di segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, leader di M5S, per la prima volta insieme sullo stesso palco. Un palco che non avrebbe potuto essere più pubblico di così, con chiaro significato politico, ovvero la grande manifestazione che oggi investirà Firenze, scattata in seguito ai violenti episodi avvenuti davanti al liceo Michelangelo. Al corteo parteciperà anche il segretario della Sinistra Nicola Fratoianni e il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini. Preannunciata la presenza dell’ex ministro Teresa Bellanova (Italia Viva).

Il percorso coinvolgerà il centro storico, da piazza Santissima Annunziata punto di concentramento, per poi sfilare davanti al liceo Michelangelo per via della Colonna, piazza Massimo D’Azeglio, via della Mattonaia, via Santa Verdiana, via dell’Agnolo, via de’ Macci, via Ghibellina, via delle Conce, via San Giuseppe, via delle Casine, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Cavalleggeri, corso Tintori, via Magliabechi per poi giungere in piazza Santa Croce. Secondo alcune stime, i partecipanti potrebbero arrivare a 40mila persone. L’appuntamento è alle 14 in piazza Santissima Annunziata.