Prato – Circa un migliaio di persone stanno partecipando al corteo, indetto da Si Cobas con la partecipazione di associazioni, movimenti, gruppi politici, consiglieri regionali e comunali, per manifestare contro il decreto sicurezza, che ha reso possibile infliggere una multa di 4mila euro a testa a 22 persone, operai che stavano manifes tando contro le condizioni di lavoro cui sono sottoposti da parte di un’azienda pratese, la Superlativa, e due studentesse, che erano presenti condividendo la lotta degli operai. Mlumori e battute ironiche sul voltafaccia di questura, prefettura e amministrazione comunale, che, dopo aver autorizzato un percorso che finiva davanti al palazzo comunale nel centro di Prato, ha rettificato ieri, modificando le autorizzazioni per un corteo di 600 metri. Dai manifestanti attacco frontale al sindaco Biffoni, che si era dissociato con forza dall’iniziativa odierna. Ma in fondo al corteo, ecco, spunta una bandiera del PD.