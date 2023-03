Firenze – Piazza Santissima Annunziata già piena all’inverosimile, e altra gente arriva ancora. La manifestazione chiamata dai sindacati e dalle scuole assume sempre più l’aspetto di una grande festa identitaria per una sinistra che per una volta sembra aver raggiunto una certa unità.

Un mare di sigle e bandiere in attesa di Schlein e Conte,a anche Fratoianni, Landini e gli altri esponenti della piazza. Fra la folla, volti noti del giornalismo nazionale, frotte di fotografi e TV danno il senso dell’enorme platea mediatico-polotica che sta assumendo l’evento.

Il corteo comincia lentamente a sfilare verso via della Colonna.

In piazza Massimo D’Azeglio ci sono altri gruppi, Firenze Antifascista, sigle e movimenti della gauche, che contestano l’uso “dell’antifascismo come tema elettorale”. C’è anche un gruppo di operai ex Gkn, che chiamano a una “,vittoria che dev’essere di tutti, perché un gruppo di lavoratori non vince se non c’è il territorio”.

Brividi fra la folla quando passa lo striscione Bologna Partigiana e si scatenano le note universali di Bella Ciao.

Si scatenano anche critiche forti contro la CGIL e i sindacati istituzionali, ma anche contro i governi di centrosinistra, che hanno “distrutto lo Statuto dei lavoratori”, “Complici delle forme di neoliberismo abbracciate anche da certa classe politica”.

