Firenze – Il Rotary Club Lorenzo il Magnifico con il presidente Pietro Lombardi ha consegnato al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina il nuovo abito del Maestro dei Musici.

“Questa figura – ricorda il presidente del Calcio Storico Fiorentino e consigliere per le tradizioni popolari Michele Pierguidi – la si vede anche in occasione dello Scoppio del Carro quando, prima del sorteggio, i musici suonano l’inno della vittoria e poi, lo stesso inno viene suonato dai musici alla fine delle gare del Calcio Storico”.

“Il Rotary Club Lorenzo il Magnifico – aggiunge il direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Filippo Giovannelli – si conferma un service non solo per il Corteo ma anche per le tradizioni fiorentine e di Firenze. È molto importante per noi che il Rotary continui questa sponsorizzazione”.

Il Maestro sfila in testa a tutto il gruppo indicando la direzione di marcia per mezzo di un bastone guarnito di nappe e pomo di ottone e impartendo i comandi ai Tamburi Imperiali, ai Trombetti e ai Pifferi.

L’abito è la ricostruzione del primo abito disegnato da Alfredo Lensi, architetto del Comune di Firenze e Direttore del Museo Stibbert nel 1930, anno di ripresa delle partite del Calcio Fiorentino.

La bordatura del mantello a tre bande dorate, le calze rosse, il berretto a raffaella con piume multicolori, l’assenza dei pantaloni e le maniche provviste di “tiracche” nella parte inferiore si differenziano da quello utilizzato negli ultimi anni; cerchiamo di recuperare gli originali modelli per rendere ancora più veritiera e originale la nostra manifestazione.