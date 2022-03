Cortona – Supportare i fotografi nello sviluppo e produzione dei propri progetti. È questo l’obiettivo di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia che dal 28 marzo al 16 maggio apre le iscrizioni all’open call Cortona On The Move Award.

Alla sua prima edizione, con la partnership di LensCulture e la collaborazione del Consorzio Vini Cortona, il premio si inserisce nella costante ricerca di narrazioni originali e innovative che da sempre connota Cortona On The Move. La open call è a tema aperto, gratuita e accoglie progetti, in fase di sviluppo o inediti, con i più vari approcci fotografici alla contemporaneità: nuove prospettive e nuove visioni.

Ad esaminare le proposte, inviate a questo link, una giuria di esperti del settore: Jim Casper, Caporedattore e Co-Fondatore di LensCulture; Veronica Nicolardi, Direttrice di Cortona On The Move; Laura Sackett, Direttrice Creativa di LensCulture e Paolo Woods, Direttore Artistico di Cortona On The Move.

“Cortona On The Move non è un solo un festival internazionale dedicato alla fotografia, ma un vero e proprio laboratorio che accoglie i fotografi e si impegna a fornire loro strumenti, possibilità e opportunità di sviluppare i propri progetti”. – afferma Veronica Nicolardi, Direttrice di Cortona On The Move.

I dieci lavori finalisti saranno proiettati durante l’inaugurazione di Cortona On The Move 2022. Tra questi, l’autore del lavoro primo classificato riceverà un riconoscimento economico del valore di € 5.000 e sarà esposto durante l’edizione 2023 del festival, mentre altri due artisti selezionati dalla giuria vedranno il proprio lavoro pubblicato sul sito web di LensCulture.

Foto: COTM Award 2022_© THE ANONYMOUS PROJECTLEE- SHULMAN