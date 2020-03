Pisa – Una seconda docu-fiction sul rapporto fra Cosimo I e Pisa che attraverso parti sceneggiate rievoca alcuni episodi importanti ma meno conosciuti dell’azione di governo del primo Granduca di Toscana nella provincia pisana, come la deviazione del corso dell’Arno nel tratto da Pontedera a Cascina, la regimazione delle acque nel lago-padule di Bientina e le Cascine medicee, le fattorie modello che sorgevano nel Comune di Buti.

La deviazione del corso dell’ Arno consentì di eliminare alcune grandi anse che rallentavano lo scorrimento del fiume e ciò favorì anche il deflusso delle acque del Lago di Bientina. Per favorire questo deflusso fu realizzato anche il canale Serezza.

Inoltre, Cosimo dette nuovo impulso alle Cascine medicee di Buti, fattorie modello per l’allevamento di bovini e per produzioni agricole, che erano state realizzate da Lorenzo il Magnifico ma che poi, nei periodi in cui i Medici erano stati esiliati, erano decadute. Cosimo I dette nuovi finanziamenti, impiantò nuove colture e i capi di bestiame divennero oltre 1500. Crebbero gli addetti e sorse un vero e proprio centro abitato, le odierne Cascine di Buti.

Il video è realizzato dall’Associazione Cascinemà. La parte sceneggiata su testi di Gabriele Parenti è interpretata dagli attori Natalia Ciampi, Gianmarco Frassi, Azzurra Masini, Andrea Masini e Mirko Pelosini.