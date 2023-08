Firenze – Oggi, martedì 29 settembre, si è riunito il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura, dove è stato esaminato il tema dell’incontro di calcio di Conference League “Fiorentina – Rapid Vienna” in programma il prossimo 31 agosto.

Nell’occasione è stata valutata l’opportunità, in considerazione del considerevole numero di supporter ospiti di cui si prevede l’arrivo, di adottare un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, valevole per alcune aree del Comune

di Firenze. E’stato quindi adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede:

1. dalle ore 9,00 del 31 agosto alle ore 1,00 del 1° settembre 2023 il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione: Piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli; Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli fino all’angolo con Lungarno Vespucci (Consolato Americano); attraversamento dell’Arno fino a Lungarno S.Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Giardino di Boboli, zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò; nonché nelle ulteriori aree: Piazza Indipendenza; Via Nazionale; all’esterno dello Stadio A. Franchi nell’area compresa nel seguenteperimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

2. il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno dell’impianto sportivo, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.