Firenze – Arriva la reazione dell’ex sindaco Leonardo Domenici e della giunta di allora, circa la polemica che riguarda il resort di Costa San Giorgio. “Il complesso immobiliare di Costa San Giorgio è stato venduto da CdP all’imprenditore argentino Lowestein nell’ottobre del 2015. Fino ad allora l’immobile era di proprietà pubblica. Non più del ministero della Difesa ma della Cassa depositi e prestiti. È quindi pretestuoso, oltreché fuorviante, assegnare responsabilità su questo intervento all’amministrazione Domenici. Il Comune di Firenze avrebbe avuto, e ha tuttora, la possibilità di regolare in modo più consono alle esigenze del quartiere la destinazione d’uso del complesso di Costa San Giorgio”. Così l’ex sindaco di Firenze insieme agli ex assessori della sua Giunta Giuseppe Matulli, Tea Albini e Gianni Biagi

“Costa San Giorgio – aggiungono in una nota – per la sua collocazione fra Forte Belvedere e il Giardino di Boboli, per le sue caratteristiche storico architettoniche, per il ruolo che ha avuto storicamente nella città avrebbe ben potuto essere utilizzata con destinazioni pubbliche o di pubblico interesse.

È sempre stata e è ancora la nostra posizione, dal 2003″.