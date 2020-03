Barberino Tavarnelle – Sembra di sentirne il profumo, seppur a distanza, tra una maglia e l’altra della rete. Bussiamo virtualmente alla porta. Viene ad accoglierci una speciale padrona di casa, la chef Cecilia Dei del ristorante La Gramola di Barberino Tavarnelle, sorridente, all’opera tra i fornelli della propria abitazione, intenta nella preparazione di chissà quali prelibatezze.

Con lei, giurata speciale, oggi prende il via il viaggio alla scoperta del Talent chef più virtuoso del web, organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle. Si apre ufficialmente il concorso on line La cucina dei Ragazzi.

“Sono arrivate le prime gustosissime videoricette, dolci e salate, che pubblicheremo questa mattina, domenica 15 marzo, alle ore 12 – fa sapere il sindaco David Baroncelli – ricette da gustare con gli occhi. Seguiteci e votate”. La pubblicazione on line, sulla pagina Fb del Comune di Barberino Tavarnelle e sul profilo Fb del sindaco David Baroncelli avverrà in base all’ordine di arrivo degli elaborati.

In palio ci sono buoni da 100 euro, 50 euro e 25 euro per l’acquisto di libri e giochi da tavolo. Due le categorie rivolte a bambini e ragazzi, 5-14 anni e 15-18 anni, nelle quali sono inseriti gli elaborati. Ad esprimersi saranno la giuria tecnica, composta dalla chef Cecilia Dei e da un gruppo di giornalisti del Chianti e della Valdelsa, e la giuria popolare che potrà far vincere il piatto preferito a colpi di like.

Foto: Cecilia Dei